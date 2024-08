Centinaia anfore romane nel Tirreno | relitti in mare Elba Pianosa Gorgona

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)nelinA fine luglio, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, a seguito di decreto di concessione di ricerche del Ministero della Cultura, ha portato a termine una nuova breve campagna di indagini sudi età romana affondati negli alti fondali del Mar. Il progetto è condotto dal professor Carlo Beltrame e dalla dottoressa Elisa Costa, in collaborazione con Fondazione Azione, ingegner Guido Gay, e sotto la sorveglianza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, dottoressa Lorella Alderighi.