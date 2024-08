Cattivissimo Me 4 intervista a Max Giusti | Meglio la cazzima della cattiveria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Devo chiedere a Universal di cambiare il titolo in Cazzimissimo Me: si può fraintendere ma rende l'idea di chi sia davvero Gru":a Max, Stefano Accorsi e Carolina Benvenga, voci italiane di Gru, Maxime Le Mal e Lucy. In sala dal 21 agosto. I suoi assistenti tuttofare, i Minions, hanno conquistato il mondo, ma anche Gru non se la cava male: il super cattivo è arrivato al quarto film dedicato alle sue (dis)avventure:Me 4, nelle sale italiane il 21 agosto, in anteprima il 7 agosto. Rispetto agli inizi la sua vita è molto cambiata: si è infatti fatto una famiglia e ora punta più a essere un bravo papà che un grande cattivo. Almeno fino a quando la sua nemesi, Maxime Le Mal, con cui è in rivalità fin dai tempi del liceo, non minaccia la sua tranquillità. In questo film