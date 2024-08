Cade dal balcone mentre cerca di rientrare a casa è grave Era rimasto chiuso fuori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Viano (Reggio Emilia), 21 agosto 2024 – Paura questa mattina per un giovane di 23 anni residente a Viano: è caduto dalva dinella propria abitazione. Per sbaglio, infatti, era. Il ragazzo, nel tentativo di accedere al proprio appartamento situato al primo piano, arrampicandosi lungo la grondaia, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. È stato subito soccorso; dopo essere stato sottoposto alle prime cure degli operatori sanitari del 118, ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore di Parma in codice rosso per accertamenti. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Scandiano per effettuare i rilievi del caso.