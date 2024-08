Bethesda svela un nuovo mezzo per Starfield e la data di Shattered Space

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Durante la diretta di apertura della Gamescom,Game Studios ha annunciato che l’ultimo aggiornamento gratuito perè disponibile stasera! Durante la cerimonia è stata annunciata anche ladi uscita di, la tanto attesa espansione della storia di, in arrivo il 30 settembre 2024. L’aggiornamento gratuito di agosto introduce il veicolo terrestre REV-8, andando a contraddire quanto aveva dichiarato lo stesso Todd Howard tempo fa. Il REV-8 offre la libertà di esplorare nuove frontiere e raggiungere nuove vette a bordo del proprio. Il REV-8 è dotato di una potente torretta, di una corazza per una protezione aggiuntiva, di spazio per un compagno e di propulsori che possono aiutarti a fuggire rapidamente da una situazione complicata.