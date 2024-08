Alba di libertà la tartaruga Arianna torna a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tutti in coda per vedere il ritorno in mare di. L’evento si terrà venerdì mattina alle 6. Ora poco appetibile, ma sono già un centinaio le persone che si sono prenotate per assistere.è una. E’ stata recuperata dopo essere finita accidentalmente nelle reti a strascico di un peschereccio il 9 luglio scorso. Le sue condizioni non erano apparse problematiche, tanto che dopo un breve periodo di riabilitazione è stato possibile organizzare il suo ritorno a. Nell’ultimo mese e mezzo è stata ospitata nel centro di recupero di fondazione Cetacea, a fianco della ex colonia Bertazzoni. E’ qui che dall’inizio dell’anno sono state accolte e curate oltre una trentina di Caretta Caretta. In media le tartarughe restano al Centro tre mesi prima che siano in grado di tonare nel loro habitat.