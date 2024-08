Alain Delon i film da rivedere in streaming del divo dagli occhi di ghiaccio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha segnato la storia del grande schermo, lasciando una ricchissima eredità: ia cui ha preso parte. Ildi” è scomparso all’età di 88 anni e, per celebrarne al meglio il mito, ecco alcuni titoli da recuperare e riscoprire. Sguardo diincastonato in un viso dai lineamenti delicati, che rasentavano la perfezione:era destinato a diventare una star. E proprio quella commistione di fascino e mistero, ben racchiuse in un volto difficile – se non impossibile – da dimenticare, gli ha permesso di dare corpo e voce a personaggi cupi, solitari, indubbiamente affascinanti, che hanno riscritto la storia del grande schermo.