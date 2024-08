Al Teatro Antico di Taormina una giovane sannita in scena con le guest stars della danza con Il Lago dei Cigni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 27 agosto 2024, aldi, andrà in“Ildei”, balletto in quattro atti con la direzione artistica di Pietro Gorgone. Alla manifestazione, con la compagnia “Balletto di Sicilia” si esibirà anche Francesca Campanile,allievaScuola diGiselle di Montesarchio. Francesca, oltre l’emozione dire in uno dei più antichi teatri d’Italia, avrà l’onore di ballare insieme alleserata: Amilcar Gonzales, Oksana Bondareva e Alex Atzewy. “Un’emozione grandissima – così Gioia Concetta, maestra di Francesca dall’età di 4 anni – è un grande orgoglio per la nostra scuola. Francesca si esibirà ainsieme alle migliori allieve delle scuole più importanti del Sud Italia”.