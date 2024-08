Vuelta 2024 Roglic e la vittoria inaspettata su Van Eetvelt | Non era l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Lo sloveno Primoz(Red Bull-BORA-hansgrohe) si è aggiudicato quest’oggi, martedì 20 agosto, i 170,5 chilometri della tappa tra Plasencia e Pico Villuercas, indossando in seguito la maglia rossa. La squadra diha tenuto un buon ritmo durante tutta la tappa e lo sloveno ci scherza su: “Non ho mai detto che ero in buona forma, nessuno me lo ha chiesto. Non avrei chiesto di andare così forte”, dice ridendo. La, per certi versi arrivata in maniera, è stata più che gratificante: “Non era quelloprincipale della giornata. Ma quando i ragazzi hanno iniziato a spingere così forte con questo caldo, ne ho approfittato. Sono felice di finire al primo posto, non si sa mai quando sarà l’ultimo. Non sempre tutto va come previsto. Sono molto contento, soprattutto oggi visto il lavoro della squadra”. “Ho sentito la schiena dopo poche ore.