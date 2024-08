Violenza e paura a Como Bastonate al Tempio Voltiano Colpite famiglie con bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è avvicinato a una famiglia ai giardini del, minacciando tutti con un bastone, adulti e, senza alcun motivo. Il giovane, un gambiano di 23 anni, ha inoltre minacciato i passanti intervenuti per difenderli, fino all’arrivo di una pattuglia dell’Esercito e poi della Volante, che lo ha portato in Questura e denunciato. È così emerso che lo stesso giovane era già stato denunciato alcuni giorni fa per la ricettazione di alcuni telefoni cellulari. L’aggressione è avvenuta sabato pomeriggio: la polizia di Stato è stata chiamata per la segnalazione di una persona molesta. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato i militari dell’Esercito che lo avevano già fermato. È stato quindi ricostruito che il ventitreenne poco prima aveva minacciato una famiglia, impugnando un bastone di grosse dimensioni.