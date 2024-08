VIDEO | Jack Perry ha creato da solo la sua versione del titolo TNT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ultima puntata di AEW Dynamite ha visto emergere una sorpresa inaspettata che ha catturato l’attenzione dei fan: una nuovadella cintura TNT, personalizzata dal campione in carica. Questa innovativa creazione nonha suscitato ammirazione per il suo design unico, ma ha anche rivelato un talento nascosto dell’ex Jungle Boy. Una Cintura che Riflette una Gimmick La nuova cintura TNT è stata progettata per incarnare perfettamente la gimmick dicome “capro espiatorio” e pecora nera del roster AEW. Il design presenta una placca di metallo nero opaco con dettagli rossi, creando un’estetica tanto particolare quanto innovativa. Questa scelta stilistica nonvalorizza l’aspetto visivo del, ma rafforza anche l’identità del personaggio diall’interno della narrazione dell’AEW.