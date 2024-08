Sneijder | Inter in Champions League? Felice se raggiungesse le semifinali!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ex, meraviglioso centrocampista del Triplete dell’, ha parlato proprio dei nerazzurri e del prossimo percorso in. UN TRAGUARDO – A parlare dei nerazzurri un grande ex come Wesley, mito della squadra del Triplete. L’olandese, ospite a Riad, invitato alla eSports World Cup, ha parlato della sua ex squadra: «Credo che l’disputerà di nuovo una grande stagione. La? La scorsa stagione avevo più di un presentimento a questo riguardo. Quest’anno sarà più difficile: se guardate le altre squadre, sono migliorate molto. Sareise l’le».a gennaio a Riad:ci sarà! CALCIO SAUDITA –conferma la sua presenza per la Supercoppa italiana dove ci sarà pure l’campione uscente.