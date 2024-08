Skimming Il rientro diventa incubo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Razzante Rientrare dalle vacanze con l’di dover rifare carte di credito e bancomat e, soprattutto, di dover recuperare somme prelevate da altri sul proprio conto corrente. È il destino che accomuna molti turisti che hanno speso in queste settimane i risparmi di un anno di lavoro e sono rimasti vittime di truffatori specializzati. Quest’estate verrà ricordata come quella dello, una truffa particolarmente insidiosa che consente ai malfattori di acquisire dati sensibili del turista in maniera molto rapida, con enormi rischi sotto il profilo economico e della privacy. Il raggiro avviene quando i turisti utilizzano bancomat o carte di credito. Infatti gli skimmer sono dispositivi appositamente progettati e installati dai truffatori per rubare i dati della carta usata in viaggio per prelevare denaro o acquistare souvenir.