Sinner scagionato dopo positività Clostebol a marzo | sospeso per due volte ma ricorso accolto

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ormai noto comunicato dell’ITIA, International Tennis Integrity Agency, sulla vicenda che ha riguardato Jannike la suaal, sostanza proibita dalla Wada e assunta senza dolo e inconsapevolmente dal numero uno al mondo, fa emergere alcuni dettagli molto interessanti su quanto era accaduto negli scorsi mesi (ai due test che hanno fatto emergere questain minime quantità a causa di una contaminazione dovuta a un medicinale assunto dal fisioterapista dell’altoatesino). Nel dettaglio, si sottolinea come sia automatico ricevere una sospensione provvisoria e cautelare del tennista che ha riportato un risultato avverso nell’ambito di un test antidoping, e nella fattispecie alla presenza di una sostanza come il. Ed è proprio quello che è accaduto a, al quale sono state notificate due sospensioni così come da prassi.