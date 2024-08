Rissa degenera e finisce in tragedia 38enne ucciso fuori da un bar a Casazza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024). Il corpo di un uomo giace immobiledall’ingresso del Rosy bar in via Nazionale a. È quello di Mikola Ivasiuk,di origine Ucraina che abita proprio lì di fronte. È statolunedì sera (19 agosto) in circostanze che i carabinieri della compagnia di Clusone stanno cercando di chiarire. Si parla di una, due contro uno. Unata per futili motivi e terminata nel peggiore dei modi. L’allarme è scattato poco dopo le 22,15. Sul posto un’ambulanza della Croce blu di Lovere: i sanitari hanno provato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare. Da chiarire se Ivasiuk sia statoa mani nude, o se invece sia stato colpito con qualche oggetto contundente. Un uomo, un italiano, è in stato di fermo. Mentre un altro, nordafricano, è ricercato dalle forze dell’ordine. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere.