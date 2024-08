Qualificazioni US Open 2024 | Napolitano domina Hanfmann e supera il primo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Un brillante Stefanoildelleallo US. Sul cemento di Flushing Meadows, il biellese ha impiegato appena un’ora e 17 minuti per sbarazzarsi della concorrenza di Yannick, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto. Gran vittoria dunque per l’azzurro, preciso al servizio e molto aggressivo in risposta, abile a sfruttare la cattiva giornata del suo avversario. Dopo un periodo di flessione,è tornato a giocare un tennis di buon livello, come fatto nella primavera di quest’anno, e cerca ora la prima qualificazione della carriera nel tabellone principale dello slam statunitense. Nel secondoil classe ’95 attende il vincente della sfida tra Emilio Nava e Maks Kasnikowsi.USilSportFace.