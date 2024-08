Pasta Berruto nuova linea produttiva con il sostegno di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024)perfeziona un finanziamento di 10 milioni di euro, tra i primi con Garanzia Futuro di Sace concessi dalla direzione Agribusiness, a favore diSpa per l’acquisto e l’impianto di unaper lacorta.è un’azienda piemontese specializzata nella produzione didi semola di grano duro. Con radici storiche che risalgono al 1881, l’azienda vanta una lunga tradizione. La caratteristica principale diè l’orientamento verso l’export, che rappresenta il 90 per cento della produzione e vede l’azienda presente in circa 100 Paesi nel mondo. Ogni fase del processo produttivo, dalle materie prime al confezionamento, stoccaggio e spedizione, è sottoposta a rigidi controlli di qualità. L'articolocon ildiproviene da Ildenaro.it.