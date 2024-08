Microchip da Taiwan Tsmc apre uno stabilimento a Dresda Germania | sovvenzioni da 5 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Il colossoese, specializzato nella produzione di, arriverà presto inpa, aper l’esattezza, dopo che la Commissionepea ha approvato ledi 5diche il governo tedesco ha previsto per la costruzione di un impianto in quella che viene definita la Silicon Saxony. Si tratta di “un importante pilastro perché l’pa diventi una centrale globale dell’innovazione” per la presidente della Commissionepea Ursula von der Leyen che, nel corso della presentazione del cantiere, ha anche sottolineato che “questa fabbrica sarà unica nel suo genere, in quanto creerà prodotti che non sono presenti da nessun’altra parte inpa”. Più nel dettaglio, il nuovo impianto sarà specializzato nella produzione di chip per automobili.