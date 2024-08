M5s lo schiaffo di Grillo a Conte | Nome simbolo e doppio mandato non si toccano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Movimento 5 Stelle non si tocca. Non si tocca il, non si tocca ile non si tocca la regola del. Quello di Beppe, garante pentastellato, è un vero e proprioal presidente Giuseppe, pronto invece a cambiare le regole del Movimento. “Il nostro, il nostroe la regola del secondo” sono peri “tre nostri pilastri”, che “non sono in nessun modo negoziabili, e non possono essere modificati a piacimento. Sono il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, il nostro faro nella tempesta. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel MoVimento l’unica speranza di cambiamento reale”, scrive sul blog il garante.