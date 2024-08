La rabbia di Arianna Meloni e la nuova strategia di FdI | Adesso ci divertiamo anche noi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) «Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Che io sappia non c’è nulla».non parla con i giornalisti ma ci tiene lo stesso a dare la sua versione su quanto scritto domenica 18 agosto da Alessandro Sallusti sul Giornale. Ovvero sulla presunta cospirazione contro il governo che punterebbe alla sorella della premier. Con il reato di traffico di influenze illecite, adombrato dal suo presunto attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato.senior avalla però la ricostruzione: «È stata fatta chiarezza su un metodo che mi lascia incredula. Sono due anni che cercano di buttarmi addosso tante cose». Per questo si dice «scossa». Ovvero perché «non è possibile essere sbattuti sui giornali senza alcuna verifica dei fatti». Il che, se è vero per le volte in cui viene chiamata in causa per le nomine, è veronel caso della presunta indagine su di lei.