Indiana Jones e l’antico Cerchio l’anteprima del gameplay e non solo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Il professorindossa di nuovo il suo famoso borsalino e parte per una nuova avventura da vivere in. Un nuovo viaggio intorno al mondo, che vedrà Indy e l’italianissima Gina intenti a rivelare il segreto del. Nel mezzo non mancherà la solita aliquota del Reich, quelli che credevano che la guerra si poteva anche vincere accapparrandosi tutte le reliquie della storia. Il, mostrato nell’evento dai suoi creatori, è un ibrido tra un FPS e FPP, con una spiccata vena narrativa e dei sani momenti di esplorazione. Insomma, il mito diè pronto a vivere anche fuori dal grande schermo. Uned una leggenda La trama del nuovo gioco dedicato all’archeologo Henry Walton, Jr., conosciuto al mondo come, tratta di un ipotesi pseudo-archeologica a non tutti nota riguardante ilMassimo.