Il Chelsea è una bolla speculativa | come spendere milioni di sterline per niente

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Times duro sulche, in questo momento, è un po’sparare sulla croce rossa. Il problema più evidente dei Blues è che in rosa ci sono 43 giocatori. Sono quasi quattro squadre. Ma è solo la punta dell’iceberg. “Tutti quei volti scontenti, le file di dipendenti in attesa di risposte. Ilha visto cambiamenti nella rosa, nel reparto commerciale, negli allenatori, nei dirigenti, nei dottori, nei fisioterapisti, negli esperti finanziari, negli scout, nella comunicazione: persino il responsabile delle risorse umane è in carica da meno di un anno“. Non è un club. È una. Alla prima giornata contro il City “pochi erano più consapevoli” di ciò che stesse accadendo “e al fischio finale ancora meno“.