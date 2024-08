Ho sposato un uomo molto più grande di me E me ne pento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Ho bisogno di un consiglio, di un supporto o anche solo di un abbraccio perché sto impazzendo. Ho 38 anni e sono sposata con G. che di anni ne ha 58. Abbiamo una notevole differenza di età, lo so, eppure quando l’ho conosciuto a 20 anni questo non era un problema. Non lo è stato neanche dopo quando ci siamo scambiati le promesse all’altare e abbiamo iniziato a condividere la nostra vita insieme. Da un po’ di anni, però, tutto è cambiato: lui è diventato noioso, non ha più voglia di fare niente e anzi aspetta solo il pensionamento, dice, per riposarsi. Io invece sto aprendo un’attività tutta mia e sono sempre in movimento, ma sto facendo tutto da sola perché lui è “stanco”. Mi dice che ho troppi grilli per la testa, che gli provoco ansia con le mie continue richieste.