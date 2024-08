Gli Stati Uniti rischiano davvero una nuova guerra civile?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago – Il 20 agosto del 1866 il presidente degliAndrew Johnson dichiarava cessate le ostilità della. Un conflitto accesissimo che aveva insanguinato il Paese per anni, producendo un ammontare di morti incredibile per le popolazioni dell’epoca (oltre un milione). In realtà, lo scontro nei fatti era terminato nel maggio dell’anno precedente, il 1865. In ogni caso, il ricordo delladi secessione statunitense è solo uno spunto da rivolgere al presente americano. O quanto meno agli ultimi otto anni, indicativi di una frattura che ormai in molti cominciano a ritenere foriera di ulteriori emente sanguinosi sviluppi. La frattura americana tra “trumpismo” e neoconservatorismo La precisazione da fare è la solita: chi dice che “sono tutti uguali” soffre del solito irrefrenabile rifiuto della razionalità.