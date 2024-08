De Gennaro | Da ragazzino avevo paura dell’acqua ora sono maniacale prima di una gara

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Il vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella canoa slalom Giovanni Deha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. De: «Da, oradi una» Giovanni, cometrascorse le prime due settimane da signore di Olimpia? «È stato tutto talmente travolgente che non me neancora reso conto. La festa in paese, l’incontro con gli amici che non vedevo da più di un mese, le chiamate e gli inviti. E poi ho fatto il casalingo, dovevo sistemare alcune cose chelasciato indietro per preparare l’Olimpiade. Ho provato pure ad allenarmi, perché la stagione non è ancora finita». Si è già riguardato la finale di Parigi? «No, e il motivo è addirittura banale:così perfezionista che troverei difetti anche in una discesa che mi ha regalato l’oro olimpico».