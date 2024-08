BrianzAcque rifà 35 chilometri di rete Un anno di lavori tra Besana e Renate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Partirà lunedì prossimo il nuovo cantiere dicontro la dispersione idrica train Brianza e. Si tratta di quasi 3,5di condotta idrica da sostituire, per un intervento del costo totale di 2,7 milioni di euro. La nuova tranche difa parte de grande progetto finanziato dal Pnrr per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. Il cantiere si snoderà daBrianza in direzione dicon l’obiettivo di sostituire i 3e mezzo di condotta. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 100 metri cubi di acqua al giorno, pari a più 36mila metri cubi all’. Ipartirdain Brianza dalla via Garibaldi nel tratto tra gli incroci con le vie Leonardo da Vinci e Tagliamento.