Brescianini la sua doppietta è un doppio schiaffo in faccia al Napoli

(Di martedì 20 agosto 2024), la suaè uninal. Gasperini lo ha mandato subito in campo a Lecce. Senza tante storie sull’ambientamento e sulla comprensione degli schemi. E lui, il calciatore scuola Milan, lo ha ripagato con una. Non ha segnato il terzo solo per un eccesso di altruismo nei confronti di Pasalic. Ventiquattro anni, di Calcinate, è il primo grande rimpianto del mercato degli azzurri. E pensare che illo aveva in pugno. Gli aveva fatto svolgere le visite mediche a Villa Stuart e poi lo ha abbandonato per presunti (e inesistenti) calciatori di caratura superiore. Fatto sta che al posto dinon è arrivato nessuno, ilè naufragato a Verona con una mediana a due che ha fatto acqua da tutte le parti e lui con l’Atalanta si è mostrato subito in palla.