Battipaglia minaccia con coltello e distrugge locale | arrestato per estorsione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 agosto 2024) In data 18 agosto u.s. gli agenti del Commissariato di P.S. dihanno proceduto all’arresto di un uomo, in flagranza dei reati di inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Eboli, oltraggio,a P.U., tentata, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo stesso veniva individuato in un esercizio commerciale, fuori dal Comune di Eboli, che aggrediva eva con uni gestori a fronte della richiesta di pagamento del conto,ndo anche una vetrinetta dell’esercizio commerciale, nonchéva, in un secondo momento, anche gli agenti intervenuti e forniva loro false generalità. Segui ZON.IT su Google News.