Basket Serie B Interregionale Senigallia ha iniziato a sudare pure con Druda

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Il playmaker ultimo tassello del roster.Ecco un’analisi del calendario, 20 Agosto 2024 – La Goldengas, che proprio ieri hala preparazione agli ordini di coach Petitto, del vice Marini e del preparatore fisico Bettini, in vista del torneo diche parte il 29 settembre, chiude il roster con l’ingaggio di un giovane per la panchina. Si tratta di Tommaso, pesarese, 20 anni, che sarà il cambio di capitan Giacomini nel ruolo di playmaker. Lo scorso anno è stato avversario dei biancorossi con la maglia del Bramante Pesaro, col quale ha avuto comunque un minutaggio limitato. Giacomini eplaymaker, Giampieri, Pietro Sablich, Giovanni Sablich, Maiolatesi e Arceci in quello di guardia o ala, quindi Venga, Tamboura e Landoni, sotto canestro nel ruolo di ala-pivot: ecco i 10 della Goldengas 2024-25.