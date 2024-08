Addio non è giusto Grave lutto in televisione è morta l’ex stella di Non è la Rai | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 20 agosto 2024) Nelle prime ore del mattino di lunedì 19 agosto, un tragico incidente stradale ha scosso Roma. Intorno alle 5:40, in via Trionfale, all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri, una Mini Cooper si è scontrata violentemente con un camion Iveco Magirus dell’Ama, la società di gestione dei rifiuti della Capitale. Nell’impatto, ha perso la vita Francesca Di Ruberto, 44 anni, ex partecipante dello storico programma televisivo “Non è la Rai”. Lo schianto ha avuto conseguenze devastanti per la Mini Cooper, che è rimasta quasi completamente accartocciata. Francesca Di Ruberto, alla guida dell’auto, èsul colpo. Il passeggero che viaggiava con lei è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli. Anche l’autista del mezzo dell’Ama, un uomo di 47 anni, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti, dove verrà sottoposto ai test per alcol e droghe.