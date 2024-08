Wta 500 Monterrrey 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 19 agosto con Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildi19del Wta 500 di Monterrey, torneo sul cemento outdoor messicano di scena da19 a sabato 24. Dopo le partite di qualificazione, spazio al primo turno del tabellone principale: in campo anche l’unica italiana impegnata nel torneo, Elisabetta, che se la vedrà con l’armena Elina Avanesyan. CENTER COURT Dalle 23:30 – Carle vs (8) Kudermetova A seguire – Paquet vs Sun A seguire – Osorio vs Tomljanovic A seguire – Avanesyan vsCOURT 1 Dalle 23:30 – Andreeva vs Kalinina A seguire – Glushko vs Volodko Wta 500di19conSportFace.