Valsa Group ecco i rientri Ora De Cecco e Sanguinetti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Oggi è il giorno di Luciano De Ce Giovanni, che andranno a rimpolpare in maniera ancora più decisa la rosa a disposizione di Alberto Giuliani per gli allenamenti. Il regista argentino e il centrale italiano sono reduci dalle Olimpiadi di Parigi, e pur con risultati molto differenti ritornano entrambi al club con una grande delusione sportiva. L’Argentina di De C, che è stato portabandiera dei suoi nella discussa cerimonia inaugurale dei Giochi sulla Senna, non ha vinto nemmeno un match, ed è uscita di scena dopo i gironi senza mai dare l’impressione di poter passare il turno. Sono sicuramente state le ultime Olimpiadi di De C. Giovanie l’Italia hanno cullato fino in fondo il sogno di una medaglia, ma il risultato della semifinale con la Francia e della finalina per il bronzo con gli Stati Uniti non è mai stato in discussione, a favore dei rivali.