Vaiolo delle scimmie di tipo I | in Lombardia per ora zero casi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Milano, 19 agosto 2024 – Guardia alta, potenziamento della sorveglianza ma per ora nessun allarme. Anche perché, al momento, innon si registranodella variante diI di, la fattispecie che si sta rapidamente diffondendo in Africa ed è considerata la più pericolosa. A dirlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto. “A oggi innon si registranodi virus Mpox (noto anche come) con la variante che si sta rapidamente diffondendo in Africa, quella diI”, si legge nel comunicato. La distinzione Esistono due tipi geneticamente distinti di Mpox: ilI (o 'clade I'), con i sottotipi Ia e Ib ed ilII (o 'clade II'), con i sottotipi IIa e IIb.