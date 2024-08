Traffico Roma del 19-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione temporanea chiusura a seguito di un incidente su via Trionfale tra via di Casal del Marmo via Giuseppe Baretti In entrambe le direzioni sempre a seguito di un incidente possibili rallentamenti su Viale Togliatti altezza incrocio con via Prenestina resta chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni riapertura programmata per il prossimo 2 settembre chiude oggi sulla metro alla stazione Furio Camillo per interventi di revisione la riapertura e la matta per i primi di novembre segnaliamo in chiusura l’allerta meteo gialla per piogge e temporali sparsi accompagnati localmente da vento forte su parte della regione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.