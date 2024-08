Sono freddo Ci ho provato fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Che effetto mi ha fatto uscire dall’Entrone? Bellissimo, un’emozione che non si spiega. Non trovo le parole giuste", confessa Andrea Sanna detto Virgola. Quale è stata l’ultima raccomandazione fatta dalla Selva? "Pensare ad Andrea e a fare bene per la Contrada. Anche per il mio futuro". Con Tabacco sei arrivato, debuttante, alle spalle della Lupa: una bella prova. Hai ricevuto complimenti? "Un po’ di messaggi sì. Ho dato il massimo e ci ho creduto per tutti e tre i giri" Non ce l’hai fatta a riprendere Benitos. "Volevo svoltare primo a San Martino, ma gli ero dietro. Ho cercato di prenderlo nei giri successivi ma non riuscivo proprio, anche lui faceva traiettorie basse, non perdeva un metro. Quando ha alzato il nerbo un po’ in anticipo ho continuato a spingere". Mossa complessa per un esordiente con due coppie di rivali dentro.