Sharon Verzeni i 20 volti da identificare | Tra loro forse c’è il suo assassino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ventiinquadrati dalle telecamere nelle vie di Terno d’Isola durante l’omicidio di. Ancora da. Persone che passavano a piedi o in bicicletta, ma anche in auto o in moto. E non è escluso che trapossa esserci l’che ha colpito nella notte tra il 29 e il 30 luglio a via Castegnate. Con i sospetti sulla possibilità che l’omicida sia una donna e la certezza che la polizia conosce già il sesso di chi l’ha uccisa grazie all’esame del Dna. Intanto oggi parla il fidanzato Sergio Ruocco: «Volevamo un bambino. Uno sicuro,di più. Non faccio che chiedermi: perché tutto questo è dovuto succedere proprio a noi?». Una persona in bicicletta Il Corriere della Sera dice che le indagini si concentrano per ora su una persona che era in bicicletta. Probabilmente un uomo che si aggirava in via Castagnate intorno alle 00.50 del 30 luglio.