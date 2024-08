Sabatini | Inter un tema diventerà centrale Inzaghi lo sfrutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’è uscita dalla partita di Genova con l’amarezza per aver concesso ai rossoblù il pareggio al 95?., nel corso di Radio Radio – Lo Sport, trova un’indicazione perda dover gestire magari con più valore. L’ERRORE – Sandroguarda quanto emerso dal 2-2 col Genoa: «Ragioniamo tanto su una partita determinata da un episodio al 92?. Di questo bisogna essere consapevoli: al 95? i destini die Milan si rovesciano e finisce alla pari. Oggi si parla del Milan rivoluzionato e dell’che deve cambiare, ma è chiaro che fossero finite le partite al 94? sarebbero stati diversi i discorsi. Credo che parlare di pancia piena, presunzione, superbia e troppa convinzione sia un problema di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto, c’è chi lo dimostra in un modo e chi in un altro. Il Napoli è stato un caso clamoroso lo scorso anno, l’non deve farlo.