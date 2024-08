Postecoglou è desiderosa di reclutare le persone giuste piuttosto che i giocatori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-19 13:05:31 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Angeammette che quando recluta un giocatore per la sua squadra, non si limita a considerare le sue capacità calcistiche. Il Tottenham ha ingaggiato diversi nuoviquest’estate, tra cui i diciottenni Archie Gray e Lucas Bergvall, oltre a Dominic Solanke, Wilson Odobert e Min-hyuk Yang. E alcuni potrebbero fare il loro debutto competitivo quando gli Spurs si recheranno a Leicester per il Monday Night Football. Ma il tecnico australiano afferma di guardare oltre il semplice talento delleche sta cercando di ingaggiare.