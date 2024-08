Non solo Lukaku nuovi contatti Napoli-Chelsea | spunta un nome a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il club azzurro è uno dei più attivi ed è pronto ad effettuare vari colpi in questa sessione di calciomercato. Dopo una gran partenza sul mercato ilha vissuto una lunga fase di stallo. Il problema principale riguarda soprattutto le uscite, a partire dal caso Victor Osimhen ma non. La società ha messo quasi fuori rosa diversi giocatori che non sono a disposizione di Conte ma allo stesso tempo rappresentano un problema in quanto difficili da cedere. Osimhen è il caso più evidente, ma ci sono anche situazioni come quelle di Folorunsho, Gaetano e Mario Rui e sono tutti fuori dai piani di Conte. Manna sta lavorando in uscita, ma dopo il brutto ko di ieri la società sta valutando di comprare prima di cedere, a partire dall’attaccante.