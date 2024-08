Nicolussi Caviglia lascia la Juventus e passa al Venezia che chiude anche per Schingtienne

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 agosto 2024) La sconfitta all’esordio in campionato contro la Lazio ha convinto i lagunari ad accelerare sul mercato per migliorare la rosa di mister Di Francesco. Così sono stati definiti gli acquisti del centrocampistadallae del difensore belgaAL: LE CIFRE DELL’AFFARE Nuova opportunità in Serie A per il giovane centrocampista cheper sempre la sua esperienza con laper trasferirsi in laguna dove avrà la possibilità di mettersi in mostra giocando con più continuità. L’intesa raggiunta con i bianconeri prevede l’acquisto a titolo definitivo per circa 4,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita a beneficio della Vecchia Signora. Una cifra che fa capire quanto apuntino sul valore di questo giocatore dall’enorme potenziale.