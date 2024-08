Naufragio di Palermo tra i dispersi anche Mike Lynch | ecco chi è il Bill Gates britannico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 agosto 2024)di, tra iTra i seidelavvenuto al largo dinella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto c’è, noto come il “”.era a bordo della barca a vela assieme alla moglie Angela Bacares, che invece è stata tratta in salvo. Nato in Irlanda,è cresciuto vicino a Chelmsford, nell’Essex,ha studiato fisica, matematica e biochimica alla Cambridge University. Secondo quanto scrive il Guardian, la sua tesi di dottorato è uno dei pezzi di ricerca più letti nella biblioteca universitaria. Dopo aver lanciato alcune start-up, ha nel 1996 ha dato vita ad Autonomy, un software utilizzato dalle aziende per analizzare enormi quantità di dati.