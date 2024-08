Lo spirito liberale della battaglia di Forza Italia per i diritti dei carcerati Scrive Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sarà forse pretestuosa e probabilmente impopolare, ma ladiin difesa deideiè quanto di piùsi possa immaginare. Èanche perché impopolare. Non si tratta solo di dare effettiva attuazione all’articolo 27Costituzione, quello che dispone il carattere riabilitativo e non vendicativodetenzione, stabilendo che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta soprattutto di affermare un principio cardine del pensiero: la centralitàpersona. Al centro, dunque, è e dev’essere sempre la persona in quanto tale, non la colpa di cui la persona si è eventualmente macchiata. E la persona, con la sua dignità, va tutelata comunque e in ogni contesto. Anche in carcere.