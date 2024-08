Conte e De Laurentiis questo matrimonio avrà vita breve Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024)e De). Scrive il quotidianocon Claudio Savelli: Il mister che trasformava in scudetto tutto ciò che toccava sembra aver perso la magia o, meglio, la fiducia nell’impossibile.Il Napoli dinon esiste ancora e chissà se esisterà mai perché se l’atteggiamento dell’allenatore-manager deus ex machina è così sfiduciato e polemico (fin dalla conferenza pregara),. Certo, lo abbiamo anche scritto, non si giudica dopo una giornata ma si possono raccogliere indizi e l’indizio del Bentegodi è che il nuovo Napoli non esiste da ogni punto di vista: tattico, atletico, emotivo. La rosa incompleta è una scusa perché non funziona nemmeno quel poco che c’è.