Conoscerò Mark K il libro di Sonia De Lazzari

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 19 agosto 2024) MILANO –Deha pubblicato “K.”, undedicato aKnopfler e alla Legge di Attrazione. E’ lei stessa a parlarne a L’Opinionista: “Da quando, a sedici anni, sentii per la prima volta la voce e la chitarra diKnopfler (Dire Straits), iniziai a sognare giorno e notte di guardarlo negli occhi. Il mio inconscio sapeva che io, prima o poi, l’avrei conosciuto. Ogni giorno mi mettevo davanti al poster incollato dentro l’anta del mio armadio e, guardando i suoi occhi, gli dicevo: “, esci? Vieni da me?”. Dopo 16 anni, lui entrò nel mio negozio a Venezia. Una favola diventata realtà”. Ed è successo, spiega De, “dopo una serie di sincronicità che l’Universo mi aveva comunicato. In pratica ho vissuto in pieno la Legge di Attrazione.