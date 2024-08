Calciomercato com – Inter vecchi problemi senza Buchanan | in fascia nessuno salta l’uomo ma Palacios rimane l’unica priorità|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-19 10:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: UN QUINTO IN PIU’ – “Stiamo guardando per un elemento difensivo, la scelta sui quinti è di comune accordo con la società. Con Dimarco, Augusto, Dumfries e Darmian, e poi avremotra novembre e dicembre, siamo a posto così”. Inzaghi ha ufficializzato che, di fatto, il canadese salterà oltre 4 mesi di stagione, quella più densa, quella con i match di Champions League più tesi e combattuti, quelli con derby e praticamente tutti i big match d’andata. E l’arma dell’esterno chemancherà ancora, con Darmian con un anno in più sulla carta d’identità e con un Dumfries che non ha ancora rinnovato e che sembra aver perso del tutto la titolarità.