Calcio le amichevoli delle ferraresi Sant’Agostino supera la Portuense per 2-0 Oggi al lavoro anche diversi club di Prima

(Di lunedì 19 agosto 2024) Seconda amichevole evittoria per il. I ramarri si sono imposti 2-0 a San Carlo sulla, formazione di categoria inferiore, giovane ma di buona caratura per la Promozione, l’anno scorso finalista ai play off. Per i rossoneri era invece laamichevole stagionale, essendo partiti con la preparazione una settimana dopo la squadra guidata da Christian Bolognesi. Laoccasione, proprio nella fase iniziale, è degli ospiti, ma Sow non riesce a sfruttarla. Di lì in avanti è un monologo del, che sblocca il risultato alla mezz’ora del primo tempo sudi rigore trasformato da Pellielo, l’ultimo arrivato in maglia biancoverde, dalla serie D di Mezzolara. Il raddoppio nel secondo tempo ad opera di Franchi.