Bimbo di 7 anni azzannato alla testa da un cane nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un bambino di 7è finito in ospedale dopo essere stato morso da un. È successo a Sala Consilina, nel, e ancora non è chiara la dinamica del fati. L’episodio ricorda un’altra vicenda, di aprile di questo anno, che purtroppo ha avuto un tragico epilogo. A Eboli, sempre in provincia di Salerno, undi 13 mesi era statoe ucciso da due pitbull di proprietà di un’amica di famiglia. In questo caso, per fortuna, la tragedia è stata sventata. Il piccolo sta bene e non è grave, la ferita che ha riportatoè trattata con una decina di punti di sutura all’ospedale di Polla. L'articolodi 7da unnelproviene da Il Fatto Quotidiano.