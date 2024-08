Bimba cade dal balcone e muore in casa la madre colta da malore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 20 agosto 2024 – C’è una lunga fila di condomini con i mattoni rossi, in via della Campagna, al Pilastro, in zona San Donato. Sono le ex case dei ferrovieri. Alle finestre affacciate sulla strada, tra quei mattoni, si alternano dei piccoli balconi in cemento. È così anche al civico 22: dalla strada si possono vedere i balconcini fino al terzo piano. Su uno di questi, proprio al terzo piano, ieri pomeriggio stava giocando una bambina di quattro anni, Fatiha Nur Molla, di origini pakistane. Nell’altra stanza, la mamma cullava la sorellina nata neppure sei mesi fa. E nel frattempo lapiù grande, forse attirata da qualcosa, forse troppo concentrata su chissà qualche gioco inventato dalla sua fantasia, da sola su quelsi è sporta troppo. È caduta di sotto. È stata la mamma ad accorgersi dell’accaduto.