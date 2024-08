ATP Winston-Salem Borna Coric e Marton Fucsovics approdano agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Calato il sipario su una giornata piovosa nel torneo ATP250 di. A causa della perturbazione menzionata, alcuni incontri sono stati posticipati, ma nello stesso tempo sono arrivati riscontri significativi rispetto ai match ultimati. In primis, vanno segnalate le vittorie die di. Il croato (n.83 del ranking) si è imposto contro l’indiano Sumit Nagal (n.74 del mondo) per 6-4 6-2 e nel prossimo turno giocherà contro l’argentino Sebastian Baez (n.1 del seeding). Meno agevole l’affermazione dell’ungherese (n.84 ATP) contro il giapponese Taro Daniel (n.90 del mondo): 4-6 6-1 6-2 lo score in favore del magiaro.giocherà neglidicontro lo statunitense Alex Michelsen (n.11 del seeding). Negli incontri andati in scena sono arrivati i successi anche del francese Arthur Cazaux e dell’australiano Aleksandar Vukic.