Alvino | Napoli umiliato a Verona De Laurentiis altro che Pappone Sapete chi firma oggi?

(Di lunedì 19 agosto 2024) Carlocritica duramente la prestazione delcontro il, difende De. Duro attacco a Conte e al mercato aperto. NOTIZIE CALCIO– Carlonon usa mezzi termini per descrivere la sconfitta dele la situazione sul calciomercato: “Ilè statoletteralmente da una squadra che dovrà salvarsi. Degli sconosciuti hanno vissuto una giornata di gloria contro il. Le motivazioni potrebbero essere diverse, di certo la causa non è nè il mercato in ritardo nè la formazione schierata da Conte. Ilha giocato un primo tempo accettabile ed un secondo tempo vergognoso. Spero che questo cazzotto ricevuto in pieno volto possa servire a De, a Manna, a Conte e ai calciatori a modi elettroshock. Il secondo tempo delè figlio della scorsa stagione”.