Almeno ad agosto lasciate i calciatori in spiaggia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Questa è la prima puntata di Ocio però, la rubrica di Giovanni Battistuzzi sul campionato di calcio italiano, un piccolo breviario per evitare di prendere troppo sul serio la giornata di Serie A appena giocata. Benché ci sia scritto nella Costituzione che "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", è da Boccaccio che ci sono testimonianze storiche e letterarie che il lavoro a volte c'è e a volte no, ma il lamento invece c'è sempre. C'era la tendenza al lamento quando ancora l'Italia non esisteva e la penisola era divisa in non si sa quanti staterelli che un po' si facevano la guerra l'uno con l'altro e sempre si lamentavano. Per questo è bello rivedere seduto sulla panchina del Napoli Antonio Conte.